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Жидкин Ив* Егор*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Жидкин Ив* Егор*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Кузьминскаго
Место события
Кузьминскаго, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54058
Жидкин Ив* Егор*
Текст оригинальной записи
Жидкин Ив. Егор. д. Кузьминскаго

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