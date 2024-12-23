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Ефремов Амос

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефремов Амос
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
28,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Воронина
Место события
Воронина, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54055
Ефремов Амос
Текст оригинальной записи
Ефремов Амос д. Воронина

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