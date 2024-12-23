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Ефремов Михаил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ефремов Михаил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Торшеева
Место события
Торшеева, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 70.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54053
Ефремов Михаил
Текст оригинальной записи
Ефремов Михаил д. Торшеева

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