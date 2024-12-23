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Екимов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Екимов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Кормовесова
Место события
Кормовесова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54044
Екимов Иван
Текст оригинальной записи
Екимов Иван д. Кормовесова

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