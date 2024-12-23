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Егоров Архип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Егоров Архип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Варьянова
Место события
Варьянова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 69.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54036
Егоров Архип
Текст оригинальной записи
Егоров Архип д. Варьянова

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