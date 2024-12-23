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Гущин Алексей Дмитриевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гущин Алексей Дмитриевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,72
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Соловцова
Место события
Соловцова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54006
Гущин Алексей Дмитриевич
Текст оригинальной записи
Гущин Алексей Дмитриевич д. Соловцова

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