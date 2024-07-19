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Гришин Михаил Филиппович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гришин Михаил Филиппович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Тимофеев.
Место события
Тимофеев., Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54004
Гришин Михаил Филиппович
Текст оригинальной записи
Гришин Михаил Филиппович д. Тимофеев.

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