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Григорьев Гавриил

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Гавриил
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Заручевья
Место события
Заручевья, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 54001
Григорьев Гавриил
Текст оригинальной записи
Григорьев Гавриил д. Заручевья

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