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Григорьев Илья

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Григорьев Илья
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Аристова
Место события
Аристова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53998
Григорьев Илья
Текст оригинальной записи
Григорьев Илья д. Аристова

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