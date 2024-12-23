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Гомзин Николай Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Гомзин Николай Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Кстова
Место события
Кстова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53986
Гомзин Николай Федорович
Текст оригинальной записи
Гомзин Николай Федорович д. Кстова

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