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Головин Александр Федоров*

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Головин Александр Федоров*
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Сошнева
Место события
Сошнева, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 68.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53983
Головин Александр Федоров*
Текст оригинальной записи
Головин Александр Федоров. д. Сошнева

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