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Владимиров Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Владимиров Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Кононова
Место события
Кононова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53950
Владимиров Иван
Текст оригинальной записи
Владимиров Иван д. Кононова

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