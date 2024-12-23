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Васильев Ефрем

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Васильев Ефрем
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
22,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Торшеева
Место события
Торшеева, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53930
Васильев Ефрем
Текст оригинальной записи
Васильев Ефрем д. Торшеева

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