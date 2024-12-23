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Богачев Павел Васильевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Богачев Павел Васильевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17,72
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Соловцева
Место события
Соловцева, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 67.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53923
Богачев Павел Васильевич
Текст оригинальной записи
Богачев Павел Васильевич д. Соловцева

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