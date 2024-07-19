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Александров Парфений

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Александров Парфений
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,4
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Мызы Тестова
Место события
Мызы Тестова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53885
Александров Парфений
Текст оригинальной записи
Александров Парфений д. Мызы Тестова

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