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Адрианов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Адрианов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Заручевья
Место события
Заручевья, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53882
Адрианов Иван
Текст оригинальной записи
Адрианов Иван д. Заручевья

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