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Абрамов Семен Константинович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Абрамов Семен Константинович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
0,3 д.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Соболевская волость
Место
Кувшилова
Место события
Кувшилова, Соболевская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 66.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53877
Абрамов Семен Константинович
Текст оригинальной записи
Абрамов Семен Константинович д. Кувшилова

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