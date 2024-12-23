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Шемякин Степан Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Шемякин Степан Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
14,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Лукьянцева
Место события
Лукьянцева, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53852
Шемякин Степан Федорович
Текст оригинальной записи
Шемякин Степан Федорович д. Лукьянцева

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