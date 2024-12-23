Хробостов Иван Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХробостов Иван Никитич

Хробостов Иван Никитич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Хробостов Иван Никитич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
21,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Козлова
Место события
Козлова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53847
Хробостов Иван Никитич
Текст оригинальной записи
Хробостов Иван Никитич д. Козлова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.