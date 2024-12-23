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Филатов Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Филатов Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Конюхова
Место события
Конюхова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 65.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53839
Филатов Василий
Текст оригинальной записи
Филатов Василий д. Конюхова

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