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Степанов Иннокентий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Иннокентий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
19
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Аристова
Место события
Аристова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53768
Степанов Иннокентий
Текст оригинальной записи
Степанов Иннокентий д. Аристова

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