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Степанов Иван

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Степанов Иван
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
2,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Лукьянцева
Место события
Лукьянцева, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 63.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53767
Степанов Иван
Текст оригинальной записи
Степанов Иван д. Лукьянцева

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