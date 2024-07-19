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Сергеев Дмитрий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Сергеев Дмитрий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Бол. Осиновика
Место события
Бол. Осиновика, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53740
Сергеев Дмитрий
Текст оригинальной записи
Сергеев Дмитрий д. Бол. Осиновика

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