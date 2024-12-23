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Светлов Федот Дмитриев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Светлов Федот Дмитриев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Губина
Место события
Губина, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53721
Светлов Федот Дмитриев
Текст оригинальной записи
Светлов Федот Дмитриев д. Губина

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