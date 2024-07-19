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Романов Константин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Романов Константин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
8,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Подольскаго
Место события
Подольскаго, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53712
Романов Константин
Текст оригинальной записи
Романов Константин д. Подольскаго

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