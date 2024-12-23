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Прусаков Ефим Федорович

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Прусаков Ефим Федорович
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,2
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Доманева
Место события
Доманева, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 62.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53709
Прусаков Ефим Федорович
Текст оригинальной записи
Прусаков Ефим Федорович д. Доманева

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