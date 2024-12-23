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Панкратьев Осип

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Панкратьев Осип
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,48
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Раменья
Место события
Раменья, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53694
Панкратьев Осип
Текст оригинальной записи
Панкратьев Осип д. Раменья

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