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Новиков Селиверст Иванов

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Новиков Селиверст Иванов
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Алексеева
Место события
Алексеева, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53692
Новиков Селиверст Иванов
Текст оригинальной записи
Новиков Селиверст Иванов д. Алексеева

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