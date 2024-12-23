Петров Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Степан

Петров Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
26
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Лукьянцева
Место события
Лукьянцева, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53684
Петров Степан
Текст оригинальной записи
Петров Степан д. Лукьянцева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.