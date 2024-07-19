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Петров Афанасий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Петров Афанасий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
12,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Мал. Осиновика
Место события
Мал. Осиновика, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 61.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53662
Петров Афанасий
Текст оригинальной записи
Петров Афанасий дер. Мал. Осиновика

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