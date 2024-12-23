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Пантелеев Егор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Пантелеев Егор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
10,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Ястребова
Место события
Ястребова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53655
Пантелеев Егор
Текст оригинальной записи
Пантелеев Егор дер. Ястребова

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