Павлов Иван
Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
- ФИО
- Павлов Иван
- Пол
- муж
- Дата переписи
- 1906
- Ценз
- 2,5
- Губерния
- Новгородская губерния
- Уезд
- Устюженский уезд
- Волость
- Никифоровская волость
- Место
- Высотина
- Место события
- Высотина, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
- Источник
- Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 60.
- Полная запись переписи
- Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53645
Павлов Иван
- Текст оригинальной записи
- Павлов Иван дер. Высотина
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