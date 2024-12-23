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Орлов Василий Прокофьевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Орлов Василий Прокофьевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
25,25
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Никифорова
Место события
Никифорова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53639
Орлов Василий Прокофьевич
Текст оригинальной записи
Орлов Василий Прокофьевич с. Никифорова

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