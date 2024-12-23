Никифоров Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНикифоров Ермолай

Никифоров Ермолай

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никифоров Ермолай
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Ивановскаго
Место события
Ивановскаго, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53626
Никифоров Ермолай
Текст оригинальной записи
Никифоров Ермолай дер. Ивановскаго

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.