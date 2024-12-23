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Никитин Никита

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Никита
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Никифорова
Место события
Никифорова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53619
Никитин Никита
Текст оригинальной записи
Никитин Никита с. Никифорова

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