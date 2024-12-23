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Никитин Александр

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Никитин Александр
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
11
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Конюхова
Место события
Конюхова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 60.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53615
Никитин Александр
Текст оригинальной записи
Никитин Александр дер. Конюхова

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