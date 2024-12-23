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Михайлов Терентий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Терентий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Муравьева
Место события
Муравьева, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 59.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53592
Михайлов Терентий
Текст оригинальной записи
Михайлов Терентий д. Муравьева

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