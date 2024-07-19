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Михайлов Владимир

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Михайлов Владимир
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
18,5
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Гринькова
Место события
Гринькова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53567
Михайлов Владимир
Текст оригинальной записи
Михайлов Владимир д. Гринькова

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