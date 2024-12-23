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Матвеев Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Матвеев Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
1,6
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Воронова
Место события
Воронова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53555
Матвеев Степан
Текст оригинальной записи
Матвеев Степан дер. Воронова

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