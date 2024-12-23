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Лукьянов Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Лукьянов Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
4,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Селиверстова
Место события
Селиверстова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 58.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53533
Лукьянов Степан
Текст оригинальной записи
Лукьянов Степан дер. Селиверстова

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