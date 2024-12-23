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Коршунов Михаил Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Коршунов Михаил Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,8
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Трестенки
Место события
Трестенки, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53510
Коршунов Михаил Алексеевич
Текст оригинальной записи
Коршунов Михаил Алексеевич д. Трестенки

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