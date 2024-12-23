Коршунов Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоршунов Василий Алексеевич

Коршунов Василий Алексеевич

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Коршунов Василий Алексеевич
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,7
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Трестенки
Место события
Трестенки, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53509
Коршунов Василий Алексеевич
Текст оригинальной записи
Коршунов Василий Алексеевич д. Трестенки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.