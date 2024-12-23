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Кондратьев Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кондратьев Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
15,9
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Леушина
Место события
Леушина, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53497
Кондратьев Федор
Текст оригинальной записи
Кондратьев Федор дер. Леушина

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