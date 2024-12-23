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Кириллов Федор

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Кириллов Федор
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
20
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Круглиц
Место события
Круглиц, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 57.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53490
Кириллов Федор
Текст оригинальной записи
Кириллов Федор дер. Круглиц

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