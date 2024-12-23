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Иванов Кузьма

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Иванов Кузьма
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
6,3
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Острова
Место события
Острова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53432
Иванов Кузьма
Текст оригинальной записи
Иванов Кузьма дер. Острова

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