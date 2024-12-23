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Исаков Василий

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Исаков Василий
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
17
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Новинки
Место события
Новинки, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 55.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53407
Исаков Василий
Текст оригинальной записи
Исаков Василий дер. Новинки

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