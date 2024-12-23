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Ерофеев Савин

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Ерофеев Савин
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
5,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Губина
Место события
Губина, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 54.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53375
Ерофеев Савин
Текст оригинальной записи
Ерофеев Савин д. Губина

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