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Евсевьев Степан

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Евсевьев Степан
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
49
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Выползова
Место события
Выползова, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53349
Евсевьев Степан
Текст оригинальной записи
Евсевьев Степан д. Выползова

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