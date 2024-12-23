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Дорофеев Матвей

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Дорофеев Матвей
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
88 р.
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Муравьева
Место события
Муравьева, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53344
Дорофеев Матвей
Текст оригинальной записи
Дорофеев Матвей д. Муравьева н. им. оц. в

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