Галунов Филипп Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалунов Филипп Алексеев

Галунов Филипп Алексеев

Из справочника
Список избирателей 1906 года по Новгородской губернии
ФИО
Галунов Филипп Алексеев
Пол
муж
Дата переписи
1906
Ценз
3,1
Губерния
Новгородская губерния
Уезд
Устюженский уезд
Волость
Никифоровская волость
Место
Лукьянцева
Место события
Лукьянцева, Никифоровская волость, Устюженский уезд, Новгородская губерния
Источник
Приложение // Новгородские губернские ведомости. – 1906. № 96. С. 53.
Полная запись переписи
Наименование: Списки избирателей Новгородской губернии 1906 года
Номер п/п: 53317
Галунов Филипп Алексеев
Текст оригинальной записи
Галунов Филипп Алексеев д. Лукьянцева

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.